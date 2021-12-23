شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الزمالك يوم السبت القادم في إطار منافسات الدورى العام، وجاءت كالتالي:

محمود رضا، عمرو شعبان (لحراسة المرمى)، محمد فتح الله، خالد سامي، يحيي حامد، سيد الشبراوى، معاذ الحناوي، إيهاب سمير، بازوكا (لخط الدفاع)

إبراهيم صلاح، هشام عادل بلحة، أشرف سيد، أحمد الشيخ، إبراهيم كونيه، أحمد عفيفي، باولن فوافى، حميد ماو، أحمد النادري(للوسط).

أحمد غنيم، عبده يحيي، ماليك توريه، عبد الرحمن عاطف (للهجوم).

ويغيب عن القائمة خالد الإخميمي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وأشار الدكتور خالد الجميزي طبيب الفريق إلى أن اللاعب يخضع للتأهيل حاليا، ومن المقرر انضمامه للتدريبات الجماعية عقب مباراة الزمالك.