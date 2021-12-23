شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الزمالك يوم السبت القادم في إطار منافسات الدورى العام، وجاءت كالتالي:
محمود رضا، عمرو شعبان (لحراسة المرمى)، محمد فتح الله، خالد سامي، يحيي حامد، سيد الشبراوى، معاذ الحناوي، إيهاب سمير، بازوكا (لخط الدفاع)
إبراهيم صلاح، هشام عادل بلحة، أشرف سيد، أحمد الشيخ، إبراهيم كونيه، أحمد عفيفي، باولن فوافى، حميد ماو، أحمد النادري(للوسط).
أحمد غنيم، عبده يحيي، ماليك توريه، عبد الرحمن عاطف (للهجوم).
ويغيب عن القائمة خالد الإخميمي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وأشار الدكتور خالد الجميزي طبيب الفريق إلى أن اللاعب يخضع للتأهيل حاليا، ومن المقرر انضمامه للتدريبات الجماعية عقب مباراة الزمالك.
ويستعد نادى الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.
ونجح الزمالك فى الفوز على المقاولون العرب خلال الجولة السابقة، بهدفين مقابل هدف، بأقدام مصطفى فتحى ومحمد أوناجم، فى المقابل تعادل المحلة مع البنك الأهلى بنتيجة 1-1، فى لقاء شهد الكثير من الإثارة والاعتراض على الأداء التحكيمى.
ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذى خاص مباراة أقل.
ويأتى غزل المحلة فى المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.