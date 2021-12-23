شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجهز عمار حمدى لتعويض غياب السولية فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تجهيز لاعب بديل لتعويض غياب عمرو السولية عن الفريق الأحمر، بعد تعرض اللاعب للإصابة بشد في عضلة السمانة قبل انطلاق مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربى أمس الأربعاء.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 6 / 5 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويبدأ موسيماني في تجهيز عمار حمدي للمشاركة في مركز 8 بدلا من عمرو السولية باعتباره أبرز البدائل الجاهزة لتعويض غياب السولية واللعب في مركزه، لاسيما وأن اللاعب نال ثقة موسيماني ويرغب في منحه فرصة المشاركة في الفترة القادمة.

كما يناقش موسيماني أكثر من سيناريو بشأن حل أزمة غياب السولية منها اللعب بمحمد مجدي أفشة في مركز 8 بدلا من السولية كما حدث في مباراة سموحة الماضية بالدوري، على أن يلعب أحمد عبد القادر أو محمد شريف في مركز الهجوم.

فيما يدرس موسيماني تعديل طريقة اللعب بما يتناسب مع غياب السولية من خلال العودة لطريقة 4 / 2 / 3 / 1 واللعب بثنائي وسط ارتكاز وهما اليو ديانج وحمدي فتحي.