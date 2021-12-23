شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفل الأهلى برقصة بيرسى تاو بعد السوبر الأفريقى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا من رقصة الجنوب أفريقى بيرسي تاو احتفالا بالسوبر الأفريقي معلقة عليها:" رقصة رائعة على إيقاع السوبر الإفريقي في الدوحة".

وتوج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الإفريقى لكرة القدم للمرة الثامنة فى تاريخه، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوى المغربى أمس الأربعاء على ملعب (أحمد بن على) المونديالى فى العاصمة القطرية الدوحة.

ووصلت مطار القاهرة الدولي، طائرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من الدوحة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، الذي حصدها بعد الفوز بركلات الترجيح على الرجاء المغربي.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة السوبر الإفريقي والتي جمعت الفريق الأحمر مع الرجاء المغربي أمس الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بقطر، من أجل فتح صفحة الدوري المصري مرة أخرى، بعدما ابتعد عن المشاركة في البطولة المحلية منذ نهاية نوفمبر الماضي، من أجل مواصلة عروضه القوية بالدوري حيث حقق 6 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم الحالي.