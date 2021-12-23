شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون بعد التتويج بالسوبر: مشاعر مختلطة لأنه على حساب فريقى الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي، أنه تتويجه بالسوبر الأفريقي مع النادي الأهلي مؤخراً، أضاف لقباً جديداً إلى مسيرته الكروية، إلا أنه في نفس الوقت جاء بمشاعر مختلطة.

وكتب بانون عبر حسابه الشخصي على انستجرام: صحيح أن هذا لقب آخر ينظاف إلى مسيرتي ، إلا أن له طعم مملوؤ بمزيج من الأحاسيس المختلطة شعورآخر ليس كالشعور بباقي الألقاب لأنه على حساب فريقي الأم الذي ترعرت فيه وله الفضل الكبير على بصم اسمي في الساحة الكروية.

أضاف المغربي: الشكر الكبير لشعب الخضرا على التهاني و على الحب والدعم الدائم لي دائماً على راسي ولن انسى شكر الجماهير المحترمة الكبيرة جمهور الأهلي على تقديراته و احترامه لمعنى الوفاء والإنتماء شكراً جزيلاً .

يذكر أن بدر بانون انضم إلى النادي الأهلي قادماً من الرجاء المغربي في بداية الموسم الماضي ليتألق مع القلعة الحمراء ويثبت أقدامه في التشكيل الأساسي للفريق.



بدر بانون

وتوج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الإفريقى لكرة القدم للمرة الثامنة فى تاريخه، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوى المغربى أمس الأربعاء على ملعب (أحمد بن على) المونديالى فى العاصمة القطرية الدوحة.