شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر مهنئا موسيماني بالسوبر الأفريقى: كنت رائعا.. والأخير يرد "شكراً يا صديقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري رينية فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على تهنئة بيتسو موسيماني المدرب الحالي للقلعة الحمراء، بعد تتويج الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي، للعام الثاني على التوالي والمرة الثامنة في تاريخ الأهلي.

ونشر فايلر صورة جمعته بموسيماني عبر انستجرام وعلق: كنت رائعاً يا صديقي ، ليرد موسيماني: شكراً لك يا صديقي.



فايلر

وتوج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الإفريقى لكرة القدم للمرة الثامنة فى تاريخه، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوى المغربى أمس الأربعاء على ملعب (أحمد بن على) المونديالى فى العاصمة القطرية الدوحة.