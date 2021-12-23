شكرا لقرائتكم خبر «بطل الشتاء» يشعل صراع قمة الدوري.. وغموض في القاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 102 مباراة في 13 جولة ومن أصل (240) لقاء، كانت هي محصلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في موسمه الرياضي الحالي، تخللها بعض من المواجهات المؤجلة ومع فترة التوقف الرابعة هذا الموسم نظير مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب للمنتخبات التي اختتمت أخيرا في قطر، إضافة إلى خوض أندية المحترفين منافسات كأس الملك.

سباق محموم

ومع استئناف المسابقة غدا السبت عبر افتتاحية الجولة الرابعة عشرة، حفلت الجولات الـ(13) الماضية بالكثير من الإثارة والندية والأحداث المشوقة مع ارتفاع حدة التنافس والسباق المحموم على صدارة الدوري مع تبقي جولتين فقط من انتهاء الدور الأول، ولعل من أبرزها استعادة فريق الاتحاد الصدارة برصيد 26 نقطة عقب فوزه الأخير على نظيره الطائي بهدف وحيد، وسط مطاردة قوية من نظيره الشباب الذي استعاد كذلك وصافة الدوري بتغلبه على نظيره الرائد بثلاثية نظيفة رافعا بها رصيده النقطي إلى 25 نقطة.

وتراجع ضمك كثالث عقب تعادله الإيجابي الماراثوني أمام الفتح بخمسة أهداف لمثلها، ليرتفع رصيد الفريق إلى 25 نقطة من خمس مواجهات حقق فيها 10 نقاط، في حين ارتفع رصيد الفتح إلى 13 نقطة مستقرا معها في المرتبة الثانية عشرة عقب حصوله على نقطة واحدة حققها في آخر ثلاث مواجهات.

مسلسل النزيف النقطي

واستمر الهلال في مسلسل النزيف النقطي عقب خسارته ديربي العاصمة المؤجل أمام النصر بثنائية، ليبقى الهلال عند رصيده الحالي 21 نقطة مستقرا كرابع من آخر ثلاث مواجهات حقق فيها نقطتين، في المقابل اعتلى النصر المرتبة الخامسة برصيد 20 نقطة بعدما حقق 6 نقاط في مواجهاته الثلاث الأخيرة.

فيما استقر الفيحاء في موقعه كسادس برصيد 19 نقطة عقب آخر أربع مواجهات محققا خلالها 5 نقاط، فيما تراجع الرائد كسابع برصيد 18 نقطة بعد مواجهتين حصد خلالهما نقطة واحدة فقط.

وسجل الاتفاق انتصاره الثاني على التوالي بعدما تجاوز نظيره الفيصلي بهدف وحيد، ليتقدم الاتفاق كثامن برصيد 16 نقطة، فيما تراجع الفيصلي كعاشر متوقفا عند نقطته الخامسة عشرة.

المستويات المتذبذبة

واستمر الأهلي في مسلسل النتائج والمستويات المتذبذبة عقب سقوطه في أرضه وبين جماهيره أمام النصر بهدفين مقابل هدف، ليبقى الأهلي عند رصيده الحالي 15 نقطة متراجعا كتاسع من خسارتين متتاليتين، في المقابل وعلى الطرف الآخر خرج أبها من مواجهة نظيره الهلال بتعادل إيجابي بهدف لمثله، ليستقر الفريق في المرتبة الحادية عشرة برصيد 14 نقطة.

في حين عزز الطائي من تقدمه في سلم الترتيب عقب فوزه الثمين على نظيره النصر في مؤجلة حائل بهدفين مقابل هدف، ليتقدم الطائي إلى المرتبة الرابعة عشرة برصيد 13 نقطة من ثلاث مواجهات حصد خلالها 6 نقاط.

وانتهت محصلة لقاء الباطن والحزم بالتعادل السلبي، ليضيف الفريقان نقطة واحدة في رصيد كل منهما، حيث ارتفع رصيد الباطن إلى 13 نقطة أبقته في المرتبة الثالثة عشرة، بينما ارتفع رصيد الحزم إلى 11 نقطة لكنه تراجع للترتيب السادس عشر متخلفا بفارق الأهداف عن نظيره التعاون.

بطل الشتاء

منذ انطلاقة دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 غالبا ما يكون بطل الشتاء هو بطل الدوري، عدا ثلاث مناسبات أفلت خلالها اللقب من بطل الدور الأول، كانت في موسم 2016-2017 وموسم 2018-2019 وموسم 2019-2020، في حين كان آخر لقب شرفي « بطل الشتاء» حصل عليه الاتحاد موسم 2016-2017.

إحصائيات وأرقام من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:







أقوى الفرق هجوما الاتحاد والشباب بـ(23) هدفا، بينما الأضعف الحزم بـ(9) أهداف.



أقوى الفرق دفاعا فريق الاتحاد بـ(8) أهداف، بينما الأضعف التعاون بـ(27) هدفا.



أكثر الفرق انتصارا فريق الاتحاد بـ(8) انتصارات، بينما الأقل التعاون والحزم بـ(2).



أكثر الفرق تعادلا الهلال والأهلي والفيصلي بـ(6) تعادلات.



أكثر الفرق خسارة الطائي بـ(8) هزائم، فيما الأقّل خسارة فريق الهلال بـ(1).



ارتفع رصيد الأهداف المحرزة في الدوري إلى (261) هدفا.



ارتفعت البطاقات الحمراء حتى الآن إلى (17) بطاقة.



ارتفعت البطاقات الصفراء حتى الآن إلى (429) بطاقة.



بلغت ركلات الجزاء المحتسبة حتى الآن (33) ركلة.



أعلى معدل تهديفي شهدته المسابقة حتى الآن، كان في الجولة الخامسة بواقع (26) هدفا، بينما أقلها (12) هدفا سجلت في الجولة العاشرة.



بلغ عدد مرات الفوز بنهاية الجولة داخل الأرض (49) انتصارا، فيما بلغ عددها خارج الأرض (22) انتصارا.



أجريت حتى الآن (102) مباراة في 13جولة، انتهت منها (71) بالفوز، و(31) تعادل، منها (24) إيجابية، و(7) سلبيات.



أكبر نتيجة فوز سجلت حتى الآن، فوز الاتحاد على أبها (6 ــ1) في الجولة الرابعة.



أكبر نتيجة تعادل شهدتها المسابقة حتى الآن، تعادل الفتح وضمك (5 ــ 5) في الجولة 13



أبرز أحداث الجولات الـ3 الماضية:





تسجيل مباراة الفتح وضمك كأكثر المباريات



في تاريخ دوري المحترفين إحرازا للأهداف بواقع (10) أهداف



إيقاف مدرب ضمك الكرواتي كريسمير ريزيتش مباراتين في جميع المباريات الرسمية وغرامة مالية (20 ألف ريال)، لقيامه بالتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه حكم مباراة الفتح وضمك.



تسجيل الجولة الثالثة عشرة كأعلى حضور جماهيري في الدوري هذا الموسم بحضور (102472) مشجعا.



رفض ملف الاستئناف المقدم من نادي الهلال على قرار لجنة الانضباط والأخلاق ضد أهلية مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب فريق الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين.



إلزام رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بدفع غرامة مالية (30 ألف ريال)، والمشرف العام فهد المفرج بغرامة مالية قدرها (20 ألف ريال)، انزولهما إلى مضمار الملعب قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر.



افتتاح ديربي العاصمة عبر (أطفال) يرتدون



الزي (النجدي) تعبيرا عن أصالتنا واعتزازا بهويتنا.



اللاعبون الأكثر صناعة للأهداف:

إيغور كورونادو

الاتحاد ــ أجنبي ــ برازيلي 8 مرات

بانايوتيس تاكتسيديس

الفيحاء ــ أجنبي ــ يوناني 7 مرات

أحمد الزين

الرائد ــ محلي ــ سعودي 6 مرات

ماثيوز بيريرا

الهلال ــ أجنبي ــ برازيلي 5 مرات

المباريات المؤجلة: