شكرا لقرائتكم خبر عن معنويات مرتفعة فى مران الزمالك استعداداً للمحلة فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الزمالك الذي أقيم اليوم بمقر القلعة البيضاء، حالة من المعنويات المرتفعة بين لاعبي الفريق، وذلك في إطار استعداداتهم لمواجهة غزل المحلة بمنافسات الجولة الصامنة من عمر مسابقة الدوري العام.



اشرف بن شرقي



الجزيري



الونش



امام عاشور



امير مرتضى



بن شرقي واوناجم



جانب من المران



زيزو



طارق حامد



عبد الله جمعة



فتوح وسيسية

وشارك طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وكان اللاعب حصل على راحة من تدريب أمس بقرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خاصة وأنه سيغيب عن مباراة غزل المحلة المقبلة للإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق مساء اليوم، استعدادا للمباراة المقبلة.

وكان الزمالك فاز مؤخرا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة، سجل هدفى الفريق كل من مصطفى فتحي والمغربي محمد أوناجم.

ويدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، فريق غزل المحلة الذى سيواجه الزمالك بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدورى، وذلك من خلال مشاهدة بعض المباريات الأخيرة للفريق المحلاوى.

وقام كارتيرون بعقد جلسة مع جهازه المعاون لمشاهدة مباريات المحلة وتحديد نقاط القوة والضعف فى المنافس خاصة أن مباريات الزمالك والمحلة تشهد ندية وتعتبر من المحطات الصعبة للزمالك فى مشوار الحفاظ على لقب الدورى للموسم الثانى على التوالى.