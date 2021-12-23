شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بعد التتويج بالسوبر: روح الفانلة الحمراء شىء لا نفقده أبدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى مجموعة من الصور للاعبى القلعة الحمراء محمد مجدى أفشة وعلى معلول وأحمد عبد القادر وأكرم توفيق معلقة عليها:" : روح الفانلة الحمراء.. شىء لا نفقده أبدً".

وتوج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الإفريقى لكرة القدم للمرة الثامنة فى تاريخه، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوى المغربى أمس الأربعاء على ملعب (أحمد بن على) المونديالى فى العاصمة القطرية الدوحة.

ووصلت مطار القاهرة الدولي، طائرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من الدوحة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، الذي حصدها بعد الفوز بركلات الترجيح على الرجاء المغربي.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة السوبر الإفريقي والتي جمعت الفريق الأحمر مع الرجاء المغربي أمس الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بقطر، من أجل فتح صفحة الدوري المصري مرة أخرى، بعدما ابتعد عن المشاركة في البطولة المحلية منذ نهاية نوفمبر الماضي، من أجل مواصلة عروضه القوية بالدوري حيث حقق 6 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم الحالي.