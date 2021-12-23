شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج وترتيب مجموعة (بحرى) بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 6 مباريات من الجولة الـ 12 من عمر مجموعة بحرى بدورى القسم الثانى حيث حقق فريق حرس الحدود فوزا مثيرا خارج ملعبه على حساب نظيره فريق الزرقا بهدف دون مقابل بالجولة الثانية عشر للمجموعة الثالثة للقسم الثاني وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أحمد جمعة .

وتغلب فريق كفر الشيخ علي فريق الاوليمبي بثلاثية مقابل هدف وفاز فريق بايونيرز على فريق سبورتنج بهدف دون رد .

وحقق فريق البلدية على فوزا غاليا على حساب نظيره فريق المنصورة بهدفين مقابل هدف وفاز دكرنس على فريق الصيد المحلة بهدفين نظيفين عن طريق فالو ومحمد رمضان حله .

جاء ترتيب المجموعة الثالثة ( بحرى )

1- حرس الحدود 25 نقطة

2- دكرنس 25 نقطة

3- الاوليمبي 24 نقطة

4- كفر الشيخ 22 نقطة

5- البلدية 21 نقطة

6- بايونيرز 19 نقطة

7- ابو قير 16 نقطة

8- سبورتنج 15 نقطة

9- المصري بالسلوم 14 نقطة

10- المجد السكندري 14 نقطة

11- المنصورة 14 نقطة

12- العاب دمنهور10 نقطة

13- الزرقا 9 نقاط

14- الحمام 8 نقاط

15- الرجاء 6 نقاط

16- صيد المحلة 4 نقاط.