معين الشعباني يفاضل بين عنتر وجريندو لتعويض غياب حمودي أمام الاتحاد

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بين الثنائي محمد عنتر ومحمد جريندو لتعويض غياب أحمد حمودي أمام الاتحاد السكندري المقرر إقامتها غداً الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد المصري البورسعيدي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في الثامنة مساء غد الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكان المصري البورسعيدي قد فاز على نظيره فاركو، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة المحلية.

ويفقد المصري البورسعيدي مجهودات أحمد حمودي لاعب الفريق في المباراة المقبلة، بعدما أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، العقوبات التى ستطبق بعد انتهاء الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى جاء أبرزها عقوبة إيقاف أحمد حمودى مباراة واحدة للطرد فى مباراة فاركو بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ثم الطرد.