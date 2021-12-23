صلاح على رأس التشكيل المثالي للاعبي أفريقيا في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن التشكيل المثالي لأفضل اللاعبين الأفارقة في عام 2021، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم هجوم ليفربول الإنجليزي.

ويشهد التشكيل وجود لاعب وحيد من داخل القارة هو التونسي علي معلول، نجم الأهلي، فيما يعد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للقلعة الحمراء، هو المدرب المثالي.

يذكر أن صلاح غاب عن التشكيل المثالي للاعبي العالم في 2021، والذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

ووفقا للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، فإن التشكيل أفضل لاعبي أفريقيا لعام 2021 جاء كالتالي:

حارس المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي - السنغال).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (سان جيرمان - المغرب) - كاليدو كوليبالي (نابولي - السنغال) - علي معلول.

خط الوسط: أمادو هايدارا (لايبزيج - مالي) - إدريسا جاي (باريس سان جيرمان - السنغال) - فرانك كيسي (ميلان - كوت ديفوار).

خط الهجوم: رياض محرز (مانشستر سيتي - الجزائر) - محمد صلاح - سيباستيان هالر (أياكس أمستردام - كوت ديفوار) - ساديو ماني (ليفربول - السنغال).