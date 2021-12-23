تأجيل مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل مباراة ليفربول وليدز يونايتد ومباراة وولفرهامبتون وواتفورد بسبب فيروس كورونا.



وكان من المقرر أن تلعب مباراة ليفربول وليدز يوم الأحد في السادس والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي في الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، بذات توقيت مباراة وولفرهامبتون وواتفورد.



وأعلنت الرابطة أن التأجيل جاء بطلب من ليدز وواتفورد نتيجة ازدياد الإصابات لديهما بفيروس كورونا.



ويعاني واتفورد من نقص حاد في اللاعبين، حيث أرجئت له أيضًا مباراتيه الأخيرتين امام كريستال بالاس وبيرنلي بسبب تفشي الفيروس في صفوفه.



ويتوقع أن يصبح واتفورد جاهزًا في الأيام القليلة المقبلة بعد خروج لاعبيه من الحجر الصحي، وبالتالي إمكانية خوضه المباراة أمام وست هام يونايتد في 28 كانون الأول/ديسمبر.



وأعلن ليدز عن خمس إصابات بين اللاعبين والموظفين الخميس، لينضموا إلى قائمة طويلة من الإصابات البدنية، مما يعني أنهم لن يكونوا قادرين على إتاحة 13 لاعبًا وحارس مرمى من أصل 25 لاعباً مسجلاً.



يُعتبر ليدز من الأندية التي لديها أعلى نسبة إقبال على اللقاح في الدوري، وأشار في بيانه الى أن "جميع الأشخاص الذين أصيبوا لم يعانوا من عوارض ونعتقد أن ذلك ناتج عن نسبة عالية من اللاعبين الملقحين".



ألغيت ست مباريات من أصل 10 في الدوري نهاية الأسبوع الفائت، ومن المحتمل جدًا أن يستمر هذا العدد بالارتفاع، بعد أن قررت رابطة الدوري المضي بالمنافسات رغم تسجيل بريطانيا أرقام قياسية في الإصابات.



في سياق متصل، طالب الألماني يورغن كلوب والإيطالي أنتونيو كونتي، مدربا ليفربول وتوتنهام تواليًا، أن يُقام الدور نصف نهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية بمباراة واحدة بدلاً من ذهاب وإياب، بسبب الجدول المزدحم وتداعيات فيروس كورونا.



لدى توتنهام ثلاث مباريات مؤجلة في الدوري الممتاز أرجئت بسبب الظروف الجوية أو تفشي فيروس كورونا، كما أصيب أربعة لاعبين في ليفربول بكوفيد-19 خلال الأسبوع المنصرم.