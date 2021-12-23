الامارات | ترك احتفالات الفريق.. لاعب الأهلي يصعد المدرجات لتقبيل رأس والدته (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ترك احتفالات الفريق.. لاعب الأهلي يصعد المدرجات لتقبيل رأس والدته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول جمهور النادي الأهلي المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب أحمد عبدالقادر وهو يحتفل مع والدته بعد تتويج فريقه، الأربعاء، بلقب السوبر الأفريقي عقب الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1).

وكان أحمد عبد القادر قد ترك أرضية الملعب وصعد إلى إلى المدرجات للاحتفال مع والدته باللقب الأول له مع الأهلي مما لاقى المشهد فرحة عارمة من المتابعين عبر مواقع التواصل.

واعتبر المشجعون أن أحمد عبدالقادر من اللاعبين المميزين في صفوف الأهلي ويتوقعون له أن يجد مكاناً في التشكيلة الأساسية خصوصاً أن مشاركته في مباراة الرجاء تعتبر الأولى إفريقيا والتتويج القاري الأول له.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news