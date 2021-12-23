الامارات | منديز تظفر بلقب "السيدات" في كأس القدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن منديز تظفر بلقب "السيدات" في كأس القدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت الفارسة الأرجنتينية ميلينا منديز بلقب سباق السيدات الذي أقيم اليوم في افتتاح فعاليات سباقات كأس رئيس الدولة للقدرة والتحمل 2021، والتي تشمل أيضاً سباق الإسطبلات الخاصة ويقام غدا، والسباق الرئيس لمسافة 120 كلم "دولي" ويقام صباح السبت. وتمكنت الفارسة منديز على صهوة "ريجا" لإسطبلات "أم7" من قطع المسافة الكلية للسباق البالغة 101.5 كلم، بزمن 4:00:38 ساعات.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة الهولندية ماريجكي فيسير على صهوة "دوحة ديموي" لإسطبلات النصر 2، بزمن وقدره 4:01:38 ساعات، فيما حلت ثالثة العراقية زبيدة علي على صهوة "انيهوا السينا" لإسطبلات البراري.

وتشهد قرية بوذيب في السابعة من صباح الغد سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101.5 كلم، على مدى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 30.30 كلم باللون البرتقالي، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها 30.80 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة. وتنطلق المرحلة الثالثة باللون البنفسجي ومسافتها 20.35 كلم، يعقب تلك المرحلة فترة راحة لمدة 40 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأخضر ومسافتها 20.07 كلم، وهي نفس مواصفات سباق الاسطبلات الخاصة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news