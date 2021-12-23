رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد.. وولفرهامبتون مع واتفورد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، رسميا، تأجيل مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد، والتي كان من المقرر أن تقام يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد، في الجولة التاسعة عشر من البريميرليغ،



كما قررت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة وولفرهامبتون مع واتفورد، والتي كان من المقرر أن تقام يوم الأحد أيضا بسبب كورونا.

وقالت الرابطة في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”عقب طلبات التأجيل من ليدز وواتفورد بسبب فيروس كورونا، التقى مجلس إدارة الرابطة صباح اليوم، ووافق آسفًا على تأجيل مباراتي الناديين المتأثرين“.

وأضافت :“سيتم تأجيل مباراتي وولفرهامبتون مع واتفورد، وليفربول مع ليدز يونايتد، المقرر إقامتهما الأحد المقبل“.

وكانت تقارير تحدثت قبل أيام عن إصابة ثلاثي ليفربول: الهولندي فيرجيل فان دايك، والإسباني تياغو ألكانتارا، والإنجليزي كورتيس جونز، بفيروس كورونا.

وكانت تقارير تحدثت قبل أيام عن إصابة ثلاثي ليفربول: الهولندي فيرجيل فان دايك، والإسباني تياغو ألكانتارا، والإنجليزي كورتيس جونز، بفيروس كورونا.

ويوم الإثنين الماضي، قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن الأندية اتفقت على استمرار مباريات البطولة خلال فترة الأعياد رغم تسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في تأجيل مباريات، قبل أن يتم اليوم الخميس تأجيل مباراتين.

يشار إلى أنه سبق أن تم تأجيل 10 مباريات في الدوري الممتاز هذا الشهر بسبب تفشي كورونا.