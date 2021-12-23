شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها 30 ديسمبر من الشهر الجاري في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز، لأجل غير مسمى، على أن يتم الإعلان عن موعد المباراة في موعد لاحق.

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـ " الخليج 365 " أنه تم تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز لأجل غير مسمى على أن يتم تحديد موعد المباراة عقب تحديد موقف مباراة الأهلي في الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا المقرر لها حتى الآن 12 فبراير .

وتدرس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مباراة نهائى كأس الرابطة فى شهر يونيو المقبل بدلا من فبراير بسبب مشاركة النادى الأهلى فى مونديال الأندية وتعارض المواعيد مع بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون 2022.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق بطولة كأس الرابطة لأول مرة، خلال فترة التوقف الدولى أثناء كأس الأمم الإفريقية 2022، وتحديدا يوم 8 يناير المقبل.

وسيكون نظام البطولة، هو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقًا إجباريا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.

وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.

وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كاس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجري حسم اللقب بينهما فى شهر يونيو المقبل وتحديدا أثناء التوقف الدولى.