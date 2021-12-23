شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك استعداداً لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وكان اللاعب حصل على راحة من تدريب أمس بقرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خاصة وأنه سيغيب عن مباراة غزل المحلة المقبلة للإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق مساء اليوم، استعدادا للمباراة المقبلة.

وكان الزمالك فاز مؤخرا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة، سجل هدفي الفريق كل من مصطفى فتحي والمغربي محمد أوناجم.

ويدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، فريق غزل المحلة الذى سيواجه الزمالك بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدورى، وذلك من خلال مشاهدة بعض المباريات الأخيرة للفريق المحلاوى.

وقام كارتيرون بعقد جلسة مع جهازه المعاون لمشاهدة مباريات المحلة وتحديد نقاط القوة والضعف فى المنافس خاصة ان مباريات الزمالك والمحلة تشهد ندية وتعتبر من المحطات الصعبة للزمالك في مشوار الحفاظ على لقب الدورى للموسم الثانى على التوالى.