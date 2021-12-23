شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفقد جهود السولية أمام فيوتشر وغموض حول لحاقه بموقعة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الأهلى جهود لاعب الوسط عمرو السولية، بعد تعرض اللاعب للإصابة بشد في عضلة السمانة قبل انطلاق مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربى أمس الأربعاء.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقى للمرة الثامنة في تاريخه بعد تغلبه على الرجاء المغربى بنتيجة 6 / 5 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويجري السولية أشعة على عضلة السمانة اليوم لتحديد مدة الغياب عن الملاعب، فيما أكد الفحص المبدئي أن اللاعب سيغيب عن مباراة فريقه ضد فيوتشر يوم الأحد المقبل، ولكن موقفه من اللحاق بمباراة بيراميدز حال لعبها لا تزال غامضة، لأن إصابة اللاعب تحتاج إلى 10 أيام قبل الانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه ومن ثم المشاركة في المباريات وهو ما سيتحدد بشكل رسمي بعد ظهور نتيجة الأشعة.

وبدأ موسيماني في تجهيز أكثر من بديل للعب في مركز 8 بدلا من عمرو السولية في نباراة فيوتشر كما يناقش موسيماني أكثر من سيناريو بشأن حل أزمة غياب السولية.