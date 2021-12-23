شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر بعد حصد السوبر الإفريقي: انتظروا 3 بطولات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي جماهير القلعة الحمراء بثلاثة ألقاب في العام المقبل 2022، بعدما كان سبباً رئيسياً في تتويج الفريق الأحمر ببطولة كأس السوبر الإفريقي، بعدما سجل هدف التعادل في الرجاء المغربي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي رجحت كفة الأهلي بنتيجة 6/5/ ليحصد لقب السوبر الإفريقي للكرة الثامنة في تاريخه.

وكتب طاهر عبر حسابه الشخصي على انستجرام: بنختم السنة بالسوبر وبنوعد جماهيرنا بأفريقيا والدوري والكأس في السنة الجديدة.



طاهر محمد طاهر

وتوج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الإفريقى لكرة القدم للمرة الثامنة فى تاريخه، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوى المغربى أمس الأربعاء على ملعب (أحمد بن على) المونديالى فى العاصمة القطرية الدوحة.