شكرا لقرائتكم خبر عن كريم على معلول يحتفل بالسوبر الأفريقى على أنغام "أنا الأهلى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل كريم علي معلول نجل لاعب الأهلي على معلول، بتتويج والده مع القلعة الحمراء ببطولة كأس السوبر الأفريقي، وذلك بعد فوز الأهلي على الرجاء بنتيجة 6/5 بركلات الجزاء الترجيحية، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء، والذي انتهى وقته الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

ونشر كريم معلول، فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال احتفاله بتتويج الأهلي بالسوبر الأفريقي، على أنغام أغنية "أنا الأهلي".

وتوج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الأفريقى لكرة القدم للمرة الثامنة فى تاريخه، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوى المغربى أمس الأربعاء على ملعب (أحمد بن على) المونديالى فى العاصمة القطرية الدوحة.