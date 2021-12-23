شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. أحمد ناصر يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اللجنة الاوليمبية المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم اليوم الخميس، الإعلامي أحمد ناصر رئيس اتحاد الثلاثي "الترايثلون" ورئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية “الأوكسا” ، أوراق ترشحه لرئاسة اللجنة الأولمبية المصرية بشكل رسمي في الانتخابات المزمع إقامتها خلال شهر أبريل المقبل.

ويشغل اللواء أحمد ناصر حاليا منصب رئيس الاتحادات المصري والعربي والإفريقي الثلاثي "الترايثلون" إضافة إلى رئاسته لمنصب رئيس الكونفدرالية الإفريقية "الأوكسا".

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، فتح باب الترشح للانتخابات يوم الاثنين الماضي 20 ديسمبر الجارى ولمدة أسبوع ينتهى الأحد المقبل، وأنه على من يرغب فى الترشح التقدم للجنة تلقى الطلبات بمقر اللجنة الأولمبية داخل هيئة استاد القاهرة الدولى.

وقررت اللجنة الأولمبية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد يوم السبت 23 من أبريل المقبل ومناقشه جدول الأعمال.