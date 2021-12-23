شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لمروان محسن بعد إصابته فى شظية القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو فيوتشر على دعم مروان محسن مهاجم الفريق، وذلك بعد إصابته بكسر في شظية القدم وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة لا تقل عن 4 أشهر، ونشر سعد سمير كابتن فيوتشر، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعته بكريم نيدفيد، وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم، خلال تواجدهم برفقة مروان في أحدث ظهور له بعد خضوعه لجراحة في شظية القدم.



مروان محسن ولاعبي فيوتشر

وكشف الدكتور محمود الشحات، رئيس الجهاز الطبي بنادي فيوتشر إف سي، الموقف الطبي لمروان محسن مهاجم الفريق بعد إصابته أمام إنبي في مباراة الجولة الخامسة من الدوري العام، بعد إجراء العديد من الفحوصات والأشعة في أحد المستشفيات الكبرى القاهرة، وأوضح الدكتور محمود الشحات أن تشخيص إصابة مروان محسن، هي كسر فى شظية القدم اليسرى مع تمزق من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للكاحل وخضع لجراحة عاجلة.

ويعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة للنادي الأهلي في الدوري عام، وآخرها مباراة سموحة، التي انتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين فيوتشر والأهلي يوم 26 ديسمبر الجاري.

ويسعى الجهاز الفني لفيوتشر للبحث عن نقاط القوة والضعف في النادي الأهلي قبل اللقاء المرتقب، حيث يسعى فيوتشر للخروج من نفق النتائج السلبية بعد خسارة آخر جولتين بالدوري.

ويحتل فريق فيوتشر المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري العام، بعدما حصد 7 نقاط من 6 جولات، حيث فاز فيوتشر في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.