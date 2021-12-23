شكرا لقرائتكم خبر عن "الونش" ينتظم فى مران الزمالك عقب أداء مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود حمدى "الونش" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق، بعد عودته من السعودية عقب أداء مناسك العمرة.. وكان اللاعب قد حصل على إذن من الجهاز الفنى للفريق الأول بالسفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة بعد المشاركة مع المنتخب فى بطولة كأس العرب التى أقيمت بقطر.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق مساء اليوم، استعدادا للمباراة المقبلة.

وكان الزمالك فاز مؤخرا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة، سجل هدفي الفريق كل من مصطفى فتحي والمغربي محمد أوناجم.