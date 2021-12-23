شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لـ"عبد الشافى" فى مران الزمالك استعدادا لمباراة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات على هامش تدريبات الفريق الأبيض اليوم، فى إطار البرنامج التأهيلى الموضوع له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض فى معسكر مغلق مساء اليوم، استعدادا للمباراة المقبلة.

وكان الزمالك فاز مؤخرا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة السابعة، سجل هدفي الفريق كل من مصطفى فتحي والمغربي محمد أوناجم.

ومن جانب أخر يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، فريق غزل المحلة وقام كارتيرون بعقد جلسة مع جهازه المعاون لمشاهدة مباريات المحلة وتحديد نقاط القوة والضعف فى المنافس خاصة ان مباريات الزمالك والمحلة تشهد ندية وتعتبر من المحطات الصعبة للزمالك فى مشوار الحفاظ على لقب الدورى للموسم الثانى على التوالى.