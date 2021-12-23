شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية ، يوم 9 يناير 2022، وستجمع المباراة الافتتاحية منتخب الكاميرون صاحب الضيافة، ومنتخب بوركينا فاسو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى .

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية ، بمواجهة نظيره منتخب نيجريا يوم 11 يناير 2022، حيث أسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا ، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات لنهائيات كأس الأمم الإفريقية :

نيجيريا X مصر- ملعب "رودمي أدجيا" .. 11 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة

غينيا بيساو X مصر- ملعب "رودمي أدجيا".. 15 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة

مصر X السودان- ملعب "أحمد أهيدجو".. 19 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة