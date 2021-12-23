شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية ، يوم 9 يناير 2022، وستجمع المباراة الافتتاحية منتخب الكاميرون صاحب الضيافة، ومنتخب بوركينا فاسو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى .
ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية ، بمواجهة نظيره منتخب نيجريا يوم 11 يناير 2022، حيث أسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا ، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.
جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات لنهائيات كأس الأمم الإفريقية :
نيجيريا X مصر- ملعب "رودمي أدجيا" .. 11 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة
غينيا بيساو X مصر- ملعب "رودمي أدجيا".. 15 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة
مصر X السودان- ملعب "أحمد أهيدجو".. 19 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة
ويعتبر المنتخب المصرى هو سيد أفريقيا والاكثر تتويجا باللقب القارى حيث وصل منتخب مصر لنهائى كأس الأمم الأفريقية في 9 نسخ مختلفة على مر تاريخ البطولة وتمكن من إحراز اللقب 7 مرات، الرقم الذى وضع منتخب الفراعنة على عرش صدارة المنتخبات الأفريقية بفارق لقبين عن منتخب الكاميرون أقرب المنافسين برصيد 5 ألقاب.