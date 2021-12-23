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موعد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون

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القاهرة - سامية سيد -  

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية ، يوم 9 يناير 2022، وستجمع المباراة الافتتاحية منتخب الكاميرون صاحب الضيافة، ومنتخب بوركينا فاسو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى .

 

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية ، بمواجهة نظيره منتخب نيجريا يوم 11 يناير 2022، حيث أسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا ، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

 

 جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات لنهائيات كأس الأمم الإفريقية :

 

 

 

نيجيريا X مصر- ملعب "رودمي أدجيا" .. 11 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة

 

 

 

غينيا بيساو X مصر- ملعب "رودمي أدجيا".. 15 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة

 

 

 

مصر X السودان- ملعب "أحمد أهيدجو".. 19 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة

 

ويعتبر المنتخب المصرى هو سيد أفريقيا والاكثر تتويجا باللقب القارى حيث وصل منتخب مصر لنهائى كأس الأمم الأفريقية في 9 نسخ مختلفة على مر تاريخ البطولة وتمكن من إحراز اللقب 7 مرات، الرقم الذى وضع منتخب الفراعنة على عرش صدارة المنتخبات الأفريقية بفارق لقبين عن منتخب الكاميرون أقرب المنافسين برصيد 5 ألقاب.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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