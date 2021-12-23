7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، زيزو يرفض تعديل عقده ويتمسك بالاحتراف نهاية الموسم، الأهلى يعلن تجديد عقد معلول خلال ساعات.

الأهلى يعلن تجديد عقد معلول خلال ساعات

يعلن مسئولو النادى الأهلى تجديد عقد الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر، خلال الساعات القليلة المقبلة بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب بشأن بنود العقد الجديد الذى يستمر لعامين حتى 2023، باعتباره آخر اللاعبين المستهدفين لتجديد العقد معهم الوقت الحالى.

زيزو يرفض تعديل عقده ويتمسك بالاحتراف نهاية الموسم

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك عن رفض اللاعب فكرة تعديل بنود عقده، الذى وقعه مع نادى الزمالك مطلع الموسم الماضى، وذلك بعد الأنباء التى أكدت وجود اتجاه داخل الزمالك لتعديل عقود اللاعبين الذين جددوا تعاقدهم مع الزمالك خلال العام الماضى كاملا.

3 ملايين جنيه تنعش خزينة الأهلى بعد التتويج بالسوبر الأفريقى الثامن فى تاريخه

ينتظر النادى الأهلي انتعاش خزينته بـ200 ألف دولار بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربى، التي جمعتهما على استاد أحمد بن على بالريان ببطولة السوبر الإفريقي، التي تقام في دولة قطر.