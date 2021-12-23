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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، زيزو يرفض تعديل عقده ويتمسك بالاحتراف نهاية الموسم، الأهلى يعلن تجديد عقد معلول خلال ساعات.
الأهلى يعلن تجديد عقد معلول خلال ساعات
يعلن مسئولو النادى الأهلى تجديد عقد الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر، خلال الساعات القليلة المقبلة بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب بشأن بنود العقد الجديد الذى يستمر لعامين حتى 2023، باعتباره آخر اللاعبين المستهدفين لتجديد العقد معهم الوقت الحالى.
زيزو يرفض تعديل عقده ويتمسك بالاحتراف نهاية الموسم
كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك عن رفض اللاعب فكرة تعديل بنود عقده، الذى وقعه مع نادى الزمالك مطلع الموسم الماضى، وذلك بعد الأنباء التى أكدت وجود اتجاه داخل الزمالك لتعديل عقود اللاعبين الذين جددوا تعاقدهم مع الزمالك خلال العام الماضى كاملا.
3 ملايين جنيه تنعش خزينة الأهلى بعد التتويج بالسوبر الأفريقى الثامن فى تاريخه
ينتظر النادى الأهلي انتعاش خزينته بـ200 ألف دولار بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربى، التي جمعتهما على استاد أحمد بن على بالريان ببطولة السوبر الإفريقي، التي تقام في دولة قطر.
هشام يكن يعلن خوض انتخابات نادى الزمالك
أعلن هشام يكن نجم الزمالك السابق عن خوض انتخابات نادى الزمالك المقبلة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك ".
كيروش يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لأمم أفريقيا 31 ديسمبر
يعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون يوم 31 ديسمبر الجارى، وتحديدا عقب مباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى يوم 30 من نفس الشهر.
موسيمانى يطلب ضم مدافع جديد للأهلى فى يناير
طلب بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الأهلي من لجنة التخطيط بالنادي ضم مدافع جديد لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الانتقالات الشتوية يناير المقبل، فى ظل حاجته إلى ضم قلب دفاع جديد بمواصفات خاصة في النصف الثانى من الموسم الجديد، لاسيما بسبب تراجع مستوى بعض المدافعين الحاليين وتعرض البعض منهم للإصابة بشكل متكرر.
مراقب من فيفا يحضر انتخابات اتحاد الكرة
تشهد انتخابات اتحاد الكرة المقرر لها 5 يناير تواجد مندوب من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لمراقبة انتخابات الجبلاية التي تشهد منافسة بين قائمتين، حيث تقدم حتى موعد الإغلاق قائمتان الأولى برئاسة جمال علام وخالد الدرندلى نائب رئيس والأعضاء والأعضاء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعى، بإلإضافة إلى القائمة الاحتياطية وتضم خالد أبو الوفا وعادل سلومة وعزة أبو الخير، وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.