شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لإقامة نهائى كأس الرابطة فى يونيو بسبب مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مباراة نهائى كأس الرابطة فى شهر يونيو المقبل بدلا من فبراير بسبب مشاركة النادى الأهلى فى مونديال الأندية وتعارض المواعيد مع بطولة امم افريقيا بالكاميرون 2022.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق بطولة كأس الرابطة لأول مرة، خلال فترة التوقف الدولى أثناء كاس الأمم الافريقية 2022، وتحديدا يوم 8 يناير المقبل.

وسيكون نظام البطولة، هو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقًا إجباريا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.

وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.

وتبحث رابطة الأندية عن توفير راع للبطولة المستحدثة التى ستنظم بالكامل من قبل الرابطة، على أن يجرى توفير جوائز مالية قيمة للفريق البطل والفريق الحائز على المركز الثانى بالبطولة، بجانب وعود بتوفير مكافآت لكل الأندية المشاركة فى البطولة.

وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كاس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجري حسم اللقب بينهما فى شهر يونيو المقبل وتحديدا اثناء التوقف الدولى.