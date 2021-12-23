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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. خطاب اتحاد الكرة لانضمام "كماتشو" مدافع غزل المحلة لمعسكر الفراعنة القادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاطب الاتحاد المصرى لكرة القدم إدارة نادى غزل المحلة لانضمام مدافع الفريق محمد فتح الله "كماتشو" لمعسكر منتخب مصر القادم أستعدادا لمنافسات بطولة كأس الأمم الافريقية .
جدول مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات لنهائيات كأس الأمم الإفريقية :
نيجيريا X مصر- ملعب "رودمي أدجيا" .. 11 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة
غينيا بيساو X مصر- ملعب "رودمي أدجيا".. 15 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة
مصر X السودان- ملعب "أحمد أهيدجو".. 19 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة
ويعتبر المنتخب المصرى هو سيد أفريقيا والاكثر تتويجا باللقب القارى حيث وصل منتخب مصر لنهائى كأس الأمم الأفريقية في 9 نسخ مختلفة على مر تاريخ البطولة وتمكن من إحراز اللقب 7 مرات، الرقم الذى وضع منتخب الفراعنة على عرش صدارة المنتخبات الأفريقية بفارق لقبين عن منتخب الكاميرون أقرب المنافسين برصيد 5 ألقاب.