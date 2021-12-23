شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. خطاب اتحاد الكرة لانضمام "كماتشو" مدافع غزل المحلة لمعسكر الفراعنة القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب الاتحاد المصرى لكرة القدم إدارة نادى غزل المحلة لانضمام مدافع الفريق محمد فتح الله "كماتشو" لمعسكر منتخب مصر القادم أستعدادا لمنافسات بطولة كأس الأمم الافريقية .

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم 9 يناير 2022، وستجمع المباراة الافتتاحية منتخب الكاميرون صاحب الضيافة، ومنتخب بوركينا فاسو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويستهل منتخب مصر مشواره فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، بمواجهة نظيره منتخب نيجريا يوم 11 يناير 2022، حيث أسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا ، عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

جدول مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات لنهائيات كأس الأمم الإفريقية :

نيجيريا X مصر- ملعب "رودمي أدجيا" .. 11 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة

غينيا بيساو X مصر- ملعب "رودمي أدجيا".. 15 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة

مصر X السودان- ملعب "أحمد أهيدجو".. 19 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة