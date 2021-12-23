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صورة.. خطاب اتحاد الكرة لانضمام "كماتشو" مدافع غزل المحلة لمعسكر الفراعنة القادم

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القاهرة - سامية سيد - خاطب الاتحاد المصرى لكرة القدم إدارة نادى غزل المحلة لانضمام مدافع الفريق محمد فتح الله "كماتشو" لمعسكر منتخب مصر القادم أستعدادا لمنافسات بطولة كأس الأمم الافريقية .

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم 9 يناير 2022، وستجمع المباراة الافتتاحية منتخب الكاميرون صاحب الضيافة، ومنتخب بوركينا فاسو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

 

ويستهل منتخب مصر مشواره فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، بمواجهة نظيره منتخب نيجريا يوم 11 يناير 2022، حيث أسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا ، عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

 

 جدول مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات لنهائيات كأس الأمم الإفريقية :

 

نيجيريا X مصر- ملعب "رودمي أدجيا" .. 11 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة

 

غينيا بيساو X مصر- ملعب "رودمي أدجيا".. 15 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة

 

مصر X السودان- ملعب "أحمد أهيدجو".. 19 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة

 

ويعتبر المنتخب المصرى هو سيد أفريقيا والاكثر تتويجا باللقب القارى حيث وصل منتخب مصر لنهائى كأس الأمم الأفريقية في 9 نسخ مختلفة على مر تاريخ البطولة وتمكن من إحراز اللقب 7 مرات، الرقم الذى وضع منتخب الفراعنة على عرش صدارة المنتخبات الأفريقية بفارق لقبين عن منتخب الكاميرون أقرب المنافسين برصيد 5 ألقاب.

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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