شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلى: رجعنا بكأس السوبر.. أفريقيا حمراء مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البلجيكي ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى الأهلى عن سعادته بعج تتويج فريقه بلقب السوبر الأفريقى عقب الفوز على الرجاء المغربي في المباراة التى جمعتهما أمس الأربعاء، بنتيجة 6 / 5 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 1/1.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الأفريقى للمرة الثامنة فى تاريخه بعد تغلبه على الرجاء المغربى بنتيجة 6 / 5 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وكتب ياناكون عبر حسابه على تويتر: "احنا رجعنا مع كأس السوبر.. إفريقيا حمراء مرة أخرى.. مبروك لجماهير الأهلي وللنادي.. شكرا كابتن بيبو".





واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، على تأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز فى مسابقة الدورى العام والمقرر لها يوم 30 ديسمبر الجارى.

وأرجعت رابطة الأندية قرارها إلى أن الأجندة الدولية للمنتخبات تبدأ يوم 27 ديسمبر الجارى، وسيكون من حق منتخبات شمال أفريقيا استدعاء اللاعبين الدوليين فى الأهلى وبيراميدز، بجانب بيرسى تاو لاعب الأهلى ومنتخب جنوب افريقيا وغيره من اللاعبين الدوليين، لذا لن تقام المباراة تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وكان كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، رحب بإقامة مباريات الدورى حتى يوم 31 ديسمبر حيث ينطلق المعسكر يوم 1 يناير المقبل استعدادا لأمم افريقيا بالكاميرون.

ويعود كارلوس كيروش من البرتغال يوم 28 ديسمبر الجارى بعد قضاء إجازة الكريسماس، على أن ينطلق المعسكر يوم 1 يناير المقبل استعدادا للكان.