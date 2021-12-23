المصري البورسعيدي يجهز أحمد الشيخ للدفع به أساسياً أمام الاتحاد السكندري

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القاهرة - سامية سيد - يجهز التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي ، أحمد الشيخ لاعب الفريق للدفع به أساسياً في مباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري .

ويفقد المصري البورسعيدي مجهودات أحمد حمودي لاعب الفريق في المباراة المقبلة، بعد ما أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، العقوبات التى ستطبق بعد انتهاء الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى جاء أبرزها عقوبة إيقاف أحمد حمودى مباراة واحدة للطرد فى مباراة فاركو بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ثم الطرد.

ومن ناحية أخرى، أعرب التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن سعادته بالتواجد داخل جدران النادى المصرى البورسعيدى، وأنه لا يفكر في أي عرض للرحيل.

وخطف المصري البورسعيدي فوزا غاليا على فاركو، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال معين الشعباني، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "هناك عروض دائما في كل مكان، ولكنى أفضل النادى الذى أشعر فيه بالراحة فيه ومحبة الجماهير، وهذا هو الأهم ولا أفكر في أي شيء آخر".

وعن الفوز على فاركو، قال: "حققنا فوزا مستحقا على فاركو، في مباراة مهمة تساوى 6 نقاط؛ لأن فاركو كانوا خلفنا بنقطة واحدة، ودائما أحب اللعب الهجومى ومستحيل أعطي تعليمات للاعبين باللعب على الدفاع في الشوط الثاني، ولكن فاركو لعب بمهاجم تانى وزادت خطورته من العمق لذلك قمت بالدفع بمدافع ثالث".

وأضاف الشعبانى: "واجهنا صعوبات في مباراة اليوم لغياب أكثر من لاعب، وهناك تطور في أداء اللاعبين من الناحية الفردية والجماعية، هدفنا الأساسي هو تقديم أداء جيد، ولا أريد وضع اللاعبين تحت ضغوطات".