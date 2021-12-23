شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدورى العام.

ويلتقي سيراميكا مع المقاولون العرب، فى الثالثة عصرًا الجمعة، على ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام.

وضمت القائمة 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - عبد الله محمود - سيف تقا - محمود البدري - وليد عبد المنعم - أحمد محسن - عمرو الحلواني - محمود نعيم .

خط الوسط: كوامي بونسو - محمد حسن - محمد توني - محمد إبراهيم - محمود نبيل - بلال السعيداني- ايفانز منساه - ونيفول كوبينا - مصطفى ميسي.

خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين.