شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى مصدوم عقب استبعاده من قائمة المنتخب المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الصدمة سيطرت على المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الزمالك، عقب استبعاده من قائمة منتخب بلاده المشاركة في أمم افريقيا المقبلة والمقرر لها 9 يناير فى الكاميرون.

وأكد المقربون من بن شرقي انه لم يتوقع ان يتم استبعاده من القائمة، وهو ما أثر علي حالته النفسية خاصة انه لم يتحدث معه احد من المنتخب المغربى حول استبعاده او ضمه وعلم بالأمر عقب اعلان القائمة.

من ناحية أخرى، يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، فريق غزل المحلة الذي سيواجه الزمالك بعد غدا السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري، وذلك من خلال مشاهدة بعض المباريات الأخيرة للفريق المحلاوي.

وقام كارتيرون بعقد جلسة مع جهازه المعاون لمشاهدة مباريات المحلة وتحديد نقاط القوة والضعف في المنافس خاصة ان مباريات الزمالك والمحلة تشهد ندية وتعتبر من المحطات الصعبة للزمالك في مشوار الحفاظ علي لقب الدورى للموسم الثاني علي التوالي.

في سياق مختلف كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك عن رفض اللاعب فكرة تعديل بنود عقده، الذى وقعه مع نادى الزمالك مطلع الموسم الماضى، وذلك بعد الأنباء التى أكدت وجود اتجاه داخل الزمالك لتعديل عقود اللاعبين الذين جددوا تعاقدهم مع الزمالك خلال العام الماضى كاملا.

وكشف المصدر أن اللاعب متمسك بجميع بنود العقد وأنه يرفض إزالة الشرط الجزائى من التعاقد، فى ظل رغبته فى خوض تجربة الاحتراف الأوروبى نهاية الموسم الحالى، وأضاف المصدر أن عقد زيزو يتضمن شرطا جزائيا يتم تفعيله بعد الموسم الأول فى العقد وهو الموسم الحالى، ما يمنح اللاعب حرية الرحيل عن الفريق فى نهاية الموسم حال سداد الشرط الجزائى.

وأكد المصدر أنه حال رفض الزمالك احتراف زيزو بالطرق الشرعية عن طريق موافقة النادى على العروض المقدمة، فإن اللاعب سيلجأ للشرط الجزائى فى نهاية الموسم الحالى ويعود للاحتراف الأوروبى مرة أخرى.

وتلقى نادى الزمالك عرضا رسميا من أحد أندية الدورى التركى يطلب فيه التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد تألق اللاعب مع الزمالك منذ بداية الموسم، وكذلك فى مباريات كأس العرب مع المنتخب الوطنى.

وتحدث مندوبو النادى التركى مع أحمد سيد زيزو أثناء تواجده فى معسكر المنتخب فى قطر، إلا أن اللاعب أكد أن كل تركيزه مع المنتخب والزمالك، وحال وجود نية لرحيله سيكون عن طريق المفاوضات مع نادي الزمالك صاحب القرار الأول والأخير فى احترافه.