الامارات | سحوبات على جوائز قيمة للجماهير في دوري أدنوك للمحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن سحوبات على جوائز قيمة للجماهير في دوري أدنوك للمحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن إجراء سحوبات على تذاكر الدخول إلى مباريات دوري أدنوك للمحترفين اعتباراً من الجولة 11 المقرر إقامتها 25 و26 الجاري، في مبادرة تستمر حتى نهاية الموسم، انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية للرابطة التي تسعى من خلالها إلى تحسين تجربة حضور الجماهير إلى الملاعب ووضعهم ضمن أبرز الأولويات بوصفهم أساس الارتقاء بالمنافسة والتحدي في أرضية الملعب.

وكشفت الرابطة في بيان صحافي أنه سيتم السحب على عدة جوائز منها: أجهزة لوحية، ساعات ذكية، ومعدات ألعاب إلكترونية بواقع جائزتين في كل مباراة، وثلاث جوائز في المباريات التي تحمل شعار "مباراة الأسبوع" من كل جولة.

وستتاح الفرصة للدخول في السحب على التذاكر الالكترونية الممسوحة، أمام كل مشجع متواجد في الاستاد، للفوز بواحد من هذه الجوائز القيمة، على أن يتم السحب والإعلان عن الفائزين بين شوطي المباريات، ويتم تسليم الجائزة في نهاية كل مباراة.

وتسعى الرابطة إلى تحسين تجربة حضور الجماهير في الملاعب، من خلال العديد من المبادرات التي يتم تنفيذها حالياً، او سيتم إطلاقها قريباً، وذلك وفق استراتيجية تؤكد الحرص على زيادة الإقبال على الحضور في الملعب نفسه، وهو ما تجسد مؤخراً في الحضور الجماهيري الكبير بعد تخصيص جائزة الجماهير تقدر ب 7 ملايين درهم، مقسمة على جوائز دورية (كل ثلاث جولات) وجوائز موسمية توزع على الأندية حسب ترتيب معدلات الحضور الجماهير في دوري أدنوك للمحترفين.

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