رسميا.. رابطة الأندية تؤجل مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

الشارقة - اميمة ياسر - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري العام والمقرر لها يوم 30 ديسمبر الجاري.

وبحسب "اليوم السابع"، أرجعت رابطة الأندية قرارها إلى أن الأجندة الدولية للمنتخبات تبدأ يوم 27 ديسمبر الجاري، وسيكون من حق منتخبات شمال إفريقيا استدعاء اللاعبين الدوليين في الأهلي وبيراميدز، بجانب بيرسي تاو لاعب المارد الأحمر ومنتخب جنوب إفريقيا وغيره من اللاعبين الدوليين، لذا لن تقام المباراة تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وينطلق معسكر المنتخب الوطني استعدادا لأمم إفريقيا أول يناير المقبل.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 19 يناير المقبل، بعد قرار الكاف بإقامتها في موعدها في الكاميرون.