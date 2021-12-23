هل تهرب أفشة من ركلة تتويج الأهلى بالسوبر؟.. أكرم توفيق يوضح

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أكرم توفيق لاعب فريق الأهلى عن كواليس قيام طاهر محمد طاهر بتسديد ركلة الجزاء خلال الركلات الترجيحية لمباراة الاهلى والرجاء فى السوبر الأفريقى، بدلا من محمد مجدى أفشة .

وقال توفيق فى تصريحات لبرنامج ملعب اون الذى يذاع على قناة اون تايم سبورت أن أفشة لم يتهرب من تسديد الركلة، بل كان يريد أن يسجلها لكن طاهر أراد أن يقوم هو بها ، وبالفعل سددها طاهر وسجل الهدف، وقال توفيق :" أفشة متهربش من الركلة ، كان عاوز يشوطها ، وطاهر قال انه هو الى هيسجلها .

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي بعد فوزه على الرجاء المغربي بنتيجة 6 / 5 في ركلات الترجيح بمباراة السوبر الإفريقي التي جمعتهما على استاد أحمد بن علي بالريان ببطولة السوبر الإفريقي، التي تقام في دولة قطر.

وفى سياق متصل، حقق الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، لقب السوبر الأفريقي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوز الأهلى على الرجاء بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت في قطر.