شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تعلن قبول دفعة جديدة خلال يناير القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة عصام عبد الفتاح عن قبول دفعة جديدة من الحكام فى النصف الثانى من شهر يناير 2022.

ووضعت لجنة الحكام الرئيسية، شروط يجب توافرها في المتقدمين لدخول مجال التحكيم أهمها يكون المتقدم لدخول التحكيم تم قيده فى أحد الأندية أو مراكز الشباب التى تشارك فى مسابقات الإتحاد المصرى لكرة القدم على الاقل عامان.

وعن السن المحدد لدخول التحكيم يكون عمره لا يقل عن 17 عاما ولا يزيد عن 24 عاما .

وكانت عدد كبير من لاعبى الكرة قد طلب من الجبلاية إجراء امتحانات لدخول مجال التحكيم خاصة بعد ارتفاع قيمة البدلات فى المباريات والتى وصلت الى 7 الاف جنيه للحكم فى الدورى الممتاز و500 جنيها فى الناشئين.