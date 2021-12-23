شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار مؤخرا على باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، بعدما فتحت اللجنة التى تدير الجبلاية باب الترشيح لمدة أسبوع وانتهت المهلة المقررة عصر الاثنين الماضى.

س: متى تقام انتخابات اتحاد الكرة؟

ج: تقام الانتخابات يوم 5 يناير المقبل على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للجبلاية.

س: من يتنافس فى انتخابات اتحاد الكرة؟

ج: يتنافس فى الانتخابات قائمتان، الاولى قائمة جمال علام رئيس الجبلاية السابق، وقائمة محمد ابراهيم سالم رئيس نادى بولاق السابق.

س: ما تفاصيل كل قائمة؟

ج: تضم قائمة جمال علام كل من خالد الدرندلى نائب الرئيس، وفى العضوية حازم إمام ومحمد بركات وعامر حسين واللواء حلمى مشهور ومحمد أبو الوفا وايهاب الكومى، ودينا الرفاعى على مقعد المرأة، بينما تضم قائمة محمد ابراهيم سالم كل من حمد حسني نائبا للرئيس والأعضاء مؤمن جاد وأسامة محمود ومحمد حسن ومصطفى محمد وحامد مرتضى وإسلام عبد رب النبي ونيفين جمال .

س: متى ينتهى اتحاد الكرة من فحص أوراق المرشحين؟

ج: ينتهى اتحاد الكرة من فحص أوراق المرشيحن السبت المقبل وسيعلن عن الأسماء النهائية لخوض الانتخابات.

س: متى يتسلم المجلس الجديد المهمة؟

ج: يوم 6 يناير المقبل سيتسلم المجلس الجديد مقاليد حكم اتحاد الكرة لمدة عامين ونصف مقبلين.