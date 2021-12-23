شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى بسبب "بيرسى تاو" ولاعبى شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، على تأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز فى مسابقة الدورى العام والمقرر لها يوم 30 ديسمبر الجارى.

وأرجعت رابطة الأندية قرارها إلى أن الأجندة الدولية للمنتخبات تبدأ يوم 27 ديسمبر الجارى، وسيكون من حق منتخبات شمال أفريقيا استدعاء اللاعبين الدوليين فى الأهلى وبيراميدز، بجانب بيرسى تاو لاعب الأهلى ومنتخب جنوب افريقيا وغيره من اللاعبين الدوليين، لذا لن تقام المباراة تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وكان كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، رحب بإقامة مباريات الدورى حتى يوم 31 ديسمبر حيث ينطلق المعسكر يوم 1 يناير المقبل استعدادا لأمم افريقيا بالكاميرون.

ويعود كارلوس كيروش من البرتغال يوم 28 ديسمبر الجارى بعد قضاء إجازة الكريسماس، على أن ينطلق المعسكر يوم 1 يناير المقبل استعدادا للكان.

على صعيد متصل ، استبعد كارلوس كيروش من القائمة المبدئية لأمم أفريقيا كلاً من طارق حامد وأحمد فتحى وعمر جابر لاعبى الزمالك وبيراميدز.

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 40 لاعباً للمشاركة فى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وهى قائمة مبدئية سيتم تصفيتها إلى 28 لاعباً.

وضمت القائمة كلاً من محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وإمام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.