رسميا.. هشام يكن يترشح لعضوية مجلس إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

تقدم هشام يكن لاعب الزمالك السابق، بأوراق ترشحه على منصب عضوية مجلس إدارة، في انتخابات نادى الزمالك المقبلة.

وتواجد هشام يكن في مقر نادي الزمالك اليوم الخميس، لتقديم أوراق ترشحه على منصب عضوية مجلس إدارة القلعة البيضاء

وكان هشام يكن أعلن على صفحته الشخصية عن ترشحه لانتخابات الزمالك وكتب: "توكلت على الله سبحانه وتعالى أن أخوض انتخابات بيتى نادى الزمالك الذى أتشرف أن والدى العظيم كابتن يكن حسين إحدى نجوم وأساطير نادى الزمالك 1952 وأكملت مسيرتى فى عالم كرة القدم بعدها وحققت انتصارات عديدة ده فى جميع البطولات المحلية والافريقية".

وفتح نادى الزمالك بشكل رسمى باب الترشح للانتخابات أمس الأربعاء، لاستقبال أوراق الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس إدارة النادى.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من اليوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساءً، على أن تنعقد الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة وفي المواعيد التي يقرها مجلس وزراء مصر طبقا للقانون رقم 152 لسنة 2021.