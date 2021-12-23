الغائبون عن بريميرليج بسبب أمم أفريقيا.. واتفورد الأكثر ضررا وتشيلسي بين الأقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان" المقرر أن تستضيفها الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبلين.

انطلاق بطولة الكان في ذلك التوقيت أثار حفيظة مدربي بريميرليج، بسبب اضطرار الأندية للاستغناء عن لاعبيها من أجل تمثيل منتخبات بلادهم.

يورجن كلوب مدرب ليفربول كان له تعليق على هذا الأمر، فخلال المؤتمر الصحفي عقب فوز ليفربول على بورتو بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، تورط كلوب في تبادل تصريحات نارية بينه وبين أحد الصحفيين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المراسل الصحفي قال لكلوب: "مرحبًا يورجن، خلال آخر جلسة لك قبل المباراة، أطلقت عن عمد جملة (بطولة صغيرة) على كأس الأمم الأفريقية، أعتقد أنها إهانة للاعبين وإهانة للجماهير وإهانة لشعوب القارة وأعتقد أنك مدين للقارة باعتذار".

ثم دافع كلوب عن تعليقاته قائلا: "لم أقصد الحديث عن كأس إفريقيا للأمم باعتبارها (بطولة صغيرة) أو قارة إفريقيا كقارة صغيرة، لم يخطر في ذهني على الإطلاق".

صحيفة ذا صن الإنجليزية رصدت اللاعبين المحتمل غيابهم عن أندية بريميرليج خلال فترة إقامة بطولة "كان".. وتبين الآتي:

-39 لاعبا من المحتمل غيابهم عن أنديتهم في الدوري الإنجليزي خلال فترة البطولة

-4 أندية ستستفيد من إقامة البطولة خلال موسم بريميرليج، نظرا لعدم تواجد بين صفوفها لاعبين أفارقة سيشاركون في البطولة وهم توتنهام، ليدز يونايتد، نيو كاسل ونورويتش.

-واتفورد أكثر الأندية تضررًا لتواجد 5 لاعبين أفارقة بين صفوفه.

-مانشستر سيتي وتشيلسي بين الفرق الأقل ضررا، حيث يتواجد بين صفوفهما لاعب أفريقي واحد سيشارك في البطولة.

وفيما يلي نستعرض الأندية المتضررة من كأس أمم أفريقيا واللاعبين المحتمل غيابهم في فترة إقامة البطولة:

-ليفربول: محمد صلاح (منتخب مصر)، ساديو ماني (السنغال)، نابي كيتا (غينيا).

-أرسنال: محمد النني (منتخب مصر)، بيير إيميرك أوباميانج (الجابون)، توماس بارتي (غانا)، نيكولاس بيبي (كوت ديفوار).

-أستون فيلا: محمود حسن تريزيجيه (منتخب مصر)، مارفيلس ناكامبا (زيمبابوي)، برتراند تراوري (بوركينا فاسو).

-واتفورد: إيمانويل دينيس (نيجيريا)، بيتر إتبو (نيجيريا)، آدم ماسينا (المغرب)، إسماعيلا سار (السنغال)، وليام تروست إيكونغ (نيجيريا).

-ليستر سيتي: دانيل أمارتي (غانا)، إيهانيتشو (نيجيريا)، نامباليس ميندي (السنغال)، ويلفريد نديدي (نيجيريا).

-كريستال بالاس: جوردان أيو (غانا)، شيخو كوياتيه (السنغال)، جيفري شلوب (غانا)، ويلفريد زاها (كوت ديفوار).

-برينتفورد: طارق فوسو-هنري (غانا)، جوليان جانفييه (غينيا)، فرانك أونيكا (نيجيريا).

-إيفرتون: جون فيليب جبامين (كوت ديفوار)، أليكس إيوبي (نيجيريا).

-مانشستر يونايتد: إريك بايلي (كوت ديفوار)، أماد ديالو (كوت ديفوار).

-ساوثهامبتون: موسى جنيبو (مالي)، محمد ساليسو (غانا).

-وولفرهامبتون: ويلي بولي (كوت ديفوار)، رومان سايس(المغرب).

-برايتون: إيف بيسوما (مالي).

-بيرنلي: ماكسويل كورنيه (كوت ديفوار).

-وست هام يونايتد: سعيد بنرحمة (الجزائر).

-مانشستر سيتي: رياض محرز (الجزائر).

-تشيلسي: إدوارد ميندي (السنغال)، تم استبعاد حكيم زياش من قائمة المنتخب المغربي.