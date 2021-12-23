الخليج 365 يوضح.. سر إهداء الشناوي ميدالية السوبر الأفريقي لجماهير الأهلي بالدوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

لفت محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي، الانتباه إليه بلقطة حملت الكثير من معاني الوفاء لجماهير الفريق الأحمر التي كانت متواجدة في ملعب أحمد بن علي بالدوحة لمؤزارة فريقها ببطولة السوبر الأفريقي.

ونجح الأهلي في تحقيق اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح 6-5، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأثناء الاحتفال في ملعب المباراة، قام الشناوي بإلقاء ميداليته الذهبية للجماهير المتواجدة في المدرجات.

وعلم مراسل الخليج 365 أن لفتة الشناوي هي عرفاناً منه بالدور الكبير للجماهير في التتويج باللقب القاري للمرة الثانية علي التوالي .

ويري الشناوي أن إهداء الميدالية لتلك الجماهير هو أقل شئ بالنسبة لهم بعد ما قاموا به طوال المباراة خاصة في الدقايق الأخيرة والتي لم يفقدوا فيها الأمل.

وقال الشناوي للمقربين منه: "لم أر في حياتي مثل جماهير الأهلي، في الدقائق الخمس الأخيرة قامت بتشجيع الفريق بشكل جنوني رغم تأخرنا بهدف ولكنهم ظلوا يهتفون بإسم النادي واللاعبين".

وأضاف: "نعم الميدالية غالية جداً ولكنها لا أقل شئ لتلك الجماهير الوفية".