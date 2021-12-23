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رسميًا.. ليفربول يعلن تأجيل مباراته ضد ليدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي ، اليوم الخميس، تأجيل مباراة الفريق ضد ليدز يونايتد والتي كانت من المقرر أن تقام على ملعب "الآنفيلد" عصر الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ19 من بريميرليج.

وأفاد الموقع الرسمي لليفربول، أنه سيتم إعادة جدول المباراة في وقت لاحق، بسبب ظهور حالات فيروس (كوفيد 19) بين لاعبي ليدز يونايتد.

وكانت رابطة أعلنت مؤخرًا عن ظهور 90 حالة مصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع فقط بين اللاعبين والأطقم الفنية في أندية بريميرليج فقط.

وشهدت الفترة الماضية تأجيل أكثر من مباراة في الدوري الإنجليزي بسبب ظهور العديد من الحالات المصابة بالفيروس.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي متصدر المسابقة.

في المقابل، يحتل فريق ليدز يونايتد المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة فقط.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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