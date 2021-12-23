رسميًا.. الإسماعيلي يعلن رحيل مهاجمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

أعلن النادي الإسماعيلي، اليوم الخميس، فسخ تعاقده رسميًا مع مهاجمه الزامبي شونجا بالتراضي بين الطرفين.

وكان الإسماعيلي تعاقد مع شونجا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة إلا أن اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب.

وجاء قرار الاستغناء عن اللاعب الزامبي بتوصية من المدرب الأرجنتيني خوان براون واللجنة الفنية برئاسة حمادة المصري.

ووقع اللاعب صباح اليوم على جميع اجراءات فسخ التعاقد ومن المقرر أن يغادر إلى بلاده خلال الساعات المقبلة.

وكان آخر ظهور للاعب الزامبي في مباراة سموحة والتي انتهت لصالح الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف ضمن الأسبوع السابع بمسابقة دوري "we" المصري.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يعاني على مستوى النتائج بعدما فشل "الدراويش" في تحقيق أي انتصار من خلال الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مباراتين.