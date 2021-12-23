تقارير: جالاتا سراي وبشكتاش مهتمان بضم النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير تركية، اليوم الخميس، أن أرسنال الإنجليزي يسعى للتخلص من محمد النني لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للحصول على فرصة لكسب المال، مضيفة أن جالاتا سراي وبشكتاش مهتمان بالتعاقد مع البالغ من العمر 29 عاما.

وانتقل النني إلى صفوف أرسنال في يناير 2016 قادما من بازل السويسري، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية يونيو 2022.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبوركس" فإن أرسنال يسعى للتعاقد مع ماتياس سفانبرج لاعب بولونيا الإيطالي، وفي حالة إتمام الصفقة سيلجأ جانرز لبيع النني.

وقالت الصحيفة: " أرسنال يريدون التخلص من لاعب الوسط المصري محمد النني (ينتهي عقد البالغ من العمر 29 عامًا في يونيو)".

وأضافت: "انتقال يناير قد يكون الحل الأفضل لأنه سيمنح أرسنال فرصة لكسب بعض المال".

وشددت الصحيفة على أن جالاتا سراي وبشكتاش هما أبرز المرشحين للتعاقد مع النني.

جدير بالذكر أن النني سبق وخاض تجربة احترافية في تركيا بين صفوف بشكتاش التركي خلال الفترة بين سبتمبر 2019 وحتى أغسطس 2020.