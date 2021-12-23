شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: موسيمانى بدأ السوبر بتشكيل خاطئ.. والتوفيق يحالف المجتهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، بدأ مباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي بتشكيل خاطئ، قبل أن يصحح الأوضاع في الشوط الثاني ليفوز الأهلي باللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

وقال عمارة في تصريحات عبر برنامج "وان تو" على إذاعة أون سبورت إف إم: موسيماني لعب 45 دقيقة أولى بشكل خاطئ كان من الممكن أن يقدم أفضل من ذلك، ولكنه عدل التشكيل، أيمن أشرف كان مصاباً وبعيد عن الملعب ولم يكن من الصحيح البدء به في السوبر، وإصابة عمرو السولية كان يجب أن يتم تعويضها بمشاركة فرود مثل محمد شريف أو أحمد عبد القادر.

أضاف: موسيماني تدارك الأمر في الشوط الثاني والملعب اتعدل، طاهر كان دائماً ضمن الأسماء التي يتردد حولها أنباء الرحيل في يناير وكان لديه دافع كبير لتقديم أفضل ما لديه وكرة الهدف بها توفيق كبير لطاهر، وكان هادئ جداً في تسديد الكرة، وكان من الممكن أن يسددها بيرسي تاو مباشرة ولكنه سلمها لطاهر في المكان المناسب بشكل هادئ جداً.

واصل: التوفيق لا يأتي إلا لمن يسعى له والأهلي استحق التوفيق بعد أدائه خلال المباراة، الأهلي لم يكن له فرص كبيرة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني وصل دون فاعلية.

واختتم: ركلات الجزاء كان فيها تميز من الفريقين، الكرات كانت قوية وفي مكانها الصحيح، وفي النهاية السوبر مباراة واحدة تحتاج إلى نسبة من التوفيق، والرجاء كان مميز جداً على عكس السنوات الماضية.

وينتظر النادى الأهلي انتعاش خزينته بـ200 ألف دولار بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربى، التي جمعتهما على استاد أحمد بن على بالريان ببطولة السوبر الإفريقي، التي تقام في دولة قطر.