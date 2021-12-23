شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد تنس الطاولة يحدد موعد منافسات الأدور التاهيلية لدورى الرجال والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولى اتحاد تنس الطاولة، مواعيد الأدوار التأهيلية لبطولة الدورى الممتاز رجال وسيدات، على مرحلتيه الأولى والثانية، وكذلك الممتاز أ و ب.

وتقرر وفقا لجدول المسابقات أن تقام المباريات التأهيلية على مستوى الرجال للممتاز أ و ب يوم 1 يناير من العام الجديد، ويوم 8 يناير للتأهيلية الثانية، وعلى مستوى السيدات فتقام الأدوار التأهيلية للممتاز أ يوم 7 يناير، وب يوم 8 من نفس الشهر، على أن تقام المرحلة الثانية يوم 13 يناير أيضا.

وتنطلق اليوم منافسات بطولة الجمهورية للناشئين للمرحلة السنية 11و 13و 15 سنة باستاد القاهرة ، والتى تستمر حتى 28 ديسمبر الجارى.

وتقام انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة يوم 15 يناير القادم، لانتخاب مجل إدارة جديد يقود الاتحاد فى دورة انتخابية جديدة 2021\2025.