شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. إبراهيم صلاح: هوايتى السفر وبحب عمرو دياب ورضا البحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق و غزل المحلة الحالى .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

السفر .

بتدخل المطبخ؟

بدخل المطبخ أعمل شاى أو سلطة .

إيه الأكلة التى تتميز فيها؟

لا مفيش .

من نجمك المفضل؟

كريستيانو رونالدو.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب و رضا البحراوى.

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

مهندس.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟

أحمد عز أو كريم عبد العزيز .

بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال.