شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: حكم الأهلى والرجاء دون مستوى السوبر.. والأحمر لم يستحق ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الخبير التحكيمى أحمد الشناوي، أن حكم مباراة الأهلى والرجاء فى السوبر الأفريقى، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6/5، لم يكن على مستوى اللقاء.

وقال الشناوي في تصريحات لبرنامج "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لاعب الرجاء كانت يده إلى الخلف والكرة خبطت في يده، وهذا هو الوضع الطبيعي ليد اللاعب خلال لعب الكرة، اليد لم تكن مفتوحة لتكبير حجم الجسم، ولذلك لم يستحق الأهلي ركلة جزاء أمام الرجاء.

أضاف: بشكل عام، المباراة عرس أفريقي كبير جداً، وحكم المباراة لم يكن على قدر اللقاء، شخصيته ضعيفة وهذا اتضح من اعتراض لاعبي الرجاء عليه، وفي أحد الكرات احتسب ركلة حرة للأهلي وبعدما اعترض لاعب الرجاء عاد عن قراره واحتسبها رمية تماس، وأيضاً بعدما اختار المرمى الذي ستسدد عليه ركلات الجزاء اعترض اللاعبون عليه بشكل كبير دون أن يأخذ موقف.

واصل: في الشوط الثاني الأهلى سجل التعادل في أخر دقيقة، ومع ذلك منح 3 دقائق فقط وقت بدل من ضائع هذا لم يكن منطقياً خاصة وأن لاعبي الرجاء أهدروا الكثير من الوقت، ولو كان منح 6 دقائق حتى لم يكن ذلك منصفاً.

وينتظر النادى الأهلي انتعاش خزينته بـ200 ألف دولار بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربى، التي جمعتهما على استاد أحمد بن على بالريان ببطولة السوبر الأفريقى، التى تقام فى دولة قطر.