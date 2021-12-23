الامارات | عموري يكشف تفاصيل جديدة حول الإصابة.. ويتمنى العودة للمنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن عموري يكشف تفاصيل جديدة حول الإصابة.. ويتمنى العودة للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب وسط فريق شباب الأهلي، عمر عبدالرحمن «عموري» المزيد من التفاصيل حول الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء كأس رئيس الدولة أمس أمام الظفرة في دور الـ16. وقال عموري إنه هو من طلب مغادرة أرضية الملعب، بعد 14 دقيقة فقط على انطلاق المواجهة التي فاز بها شباب الأهلي 0-1، وأنه طلب استبداله لشعوره بالألم، مشيرا إلى أنه سينتظر نتيجة الفحوصات الطبية، ليقف على مدى حالته البدنية.

وقال «عموري» في تصريحات صحافية عقب تأهل فريقه إلى ربع النهائي إنه يأمل أن تكون الإصابة بسيطة وغير مقلقة وأن لا تبعده عن الملاعب لفترة طويلة، موضحاً: «شعرت بالألم وقررت أن لا أجازف، عموماً خلال يومين ستظهر نتيجة الفحوصات». وكان عموري سقط في أرضية الملعب بدون احتكاك مع أي لاعب آخر،

وأمسك بركبته اليمنى وهي نفسها التي كان تعرض فيها لإصابة بقطع في الرباط الصليبي العام الماضي مع فريقه السابق الجزيرة، قبل أن يبدأ في العودة التدريجية لصفوف شباب الأهلي الذي تعاقد معه الموسم الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الجزيرة.

وغادر عموري أرضية الملعب واضعاً يده اليمنى على وجهه متأثراً بالإصابة المزعجة، في وقت هرع إليه زملاؤه في الفريق لمواساته، خصوصاً أنه الظهور الثالث للاعب فقط في الموسم الحالي، بعد أن كان شارك في مباراتي النصر بالدوري، وفي لقاء عجمان بكأس رابطة المحترفين.

وأضاف عموري: أعلم بأن ما يصيبني من الله دائماً فيه الخير لي، وبالنسبة لي على العمل والاجتهاد أكثر حتى أستعيد المستوى، بالتأكيد الغياب لفترة طويلة يحتاج للكثير من العمل والاحتهاد، أتمنى أن تبتعد عني الإصابات حتى أستطيع العودة مجدداً لصفوف المنتخب الوطني ومساعدة فريقي الحالي شباب الأهلي، وبالتأكيد سأعمل على تقديم كل ما لدي.

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