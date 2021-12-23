تعرف على عدد بطولات موسيماني مع الأهلي المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اعتاد النادي الأهلي طوال تاريخه الصعود على منصات التتويج، وهو الهدف الدائم للفريق وجماهيره، ولا يقبل بخسارة أي بطولة يشارك فيها.



من أجل الاستمرار في ذلك، اعتاد الأهلي على ضم أفضل المدربين سواءً مصريين أو أجانب، فمن ينسى الأسطورة محمود الجوهري وهيديكوتي ومانويل جوزيه.

في سبتمبر/أيلول 2020، قام النادي الأهلي بسابقة من نوعها لاقت استحسان الكثيرين وطالتها انتقادات البعض، حيث تعاقد مع المدرب بيتسو موسيماني قادمًا من صنداونز الجنوب أفريقي.

كان سبب الانتقاد هو أن الكرة المصرية في تاريخها كانت تعتمد على المدرب الأوروبي إن لم يتوفر المصري، وكانت هذه المرة الأولى التي يضم نادٍ مصري مدربا من أفريقيا السمراء الزاخرة بالمواهب.

وبعد مرور أكثر من عام على توليه، نتعرف على عدد بطولات بيتسو موسيماني مع الأهلي.

عدد بطولات موسيماني مع الأهلي هو 5، فمع وصوله حقق ثنائية دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر 2019-20.

أضاف بعد ذلك 3 ألقاب، الأول هو دوري أبطال أفريقيا 2020-21 وفاز بالسوبر الأفريقي مرتين على التوالي.

بطولات موسيماني مع الأهلي

كأس مصر: 1 (2019-20).

دوري أبطال أفريقيا: 2 (2019-20، 2020-21).

كأس السوبر الأفريقي: 2 (2020، 2021).